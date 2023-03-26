Победа над Норвегией стала рекордной для испанцев в отборах на ЧЕ.

В субботу, 26 марта, состоялся поединок первого тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Испании встречалась с Норвегией.

Игра прошла на стадионе "Ла-Росаледа" в Малаге и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Счет в игре был открыт на 13-й минуте - с передачи Алекса Бальде отличился Дани Ольмо. На 84-й минуте сборная Испании удвоила свое преимущество - с паса Фабиана Руиса забил Хоселу. На 85-й минуте Хоселу оформил дубль и установил финальный счет на табло.

Видео дня

Испания - Норвегия - 3:0

Голы: Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85

Испания: Аррисабалага, Карвахаль, Начо, Лапорт, Бальде, Мерино (Фабиан Руис, 81), Родри, Ольмо (Пино, 67), Гави (Ойарсабаль, 58), Мората (Хоселу, 81), Аспас (Себальос, 58)

Норвегия: Нюланд, Педерсен (Рюэрсон, 74), Страннберг, Эстигор, Мелинг (Бьеркан, 74), Берге (Сольбаккен, 74), Эльюнусси (Ларсен, 74), Эурснес, Берг, Эдегор, Серлот (Брюнхильдсен, 86)

Предупреждения: Эдегор (41), Серлот (51)

Обзор матча:

Отметим, ключевой игрок сборной Норвегии Эрлинг Холанд пропускал данную встречу из-за травмы. Более того, форварду пришлось покинуть расположение национальной команды.

Добавим, что победа над Норвегией позволила Испании установить новый рекорд отборочных турниров на ЧЕ. "Красная фурия" не проигрывает дома в рамках квалификации Евро на протяжении 23 матчей.

Последний раз испанцы проигрывали на домашней арене в 2003 году, когда уступили Греции 0:1.

В следующем туре сборная Испании сыграет с Шотландией, а Норвегия - с Грузией. Обе встречи пройдут во вторник, 28 марта.

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