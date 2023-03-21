Сборная Украины пропускает первый тур квалификации на ЧЕ-2024.

В четверг, 23 марта, начнутся матчи отбора на чемпионат Европы по футболу, который в 2024 году пройдет в Германии.

Центральным матчем первого тура отбора на Евро-2024 станет противостояние сборных Италии и Англии, которые явлются победителем и финалистом прошлого розыгрыша континентального первенства.

Напомним, в финале Евро-2020 Италия обыграла Англию в серии пенальти.

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Национальная сборная Украины пропускает первый тур.

Отбор на Евро-2024: расписание матчей 1-го тура

23 марта

Группа C

21:45 Италия - Англия

21:45 Северная Македония - Мальта

Группа H

17:00 Казахстан - Словения

21:45 Дания - Финляндия

21:45 Сан-Марино - Северная Ирландия

Группа J

21:45 Босния и Герцеговина - Исландия

21:45 Португалия - Лихтенштейн

21:45 Словакия - Люксембург

24 марта

Группа B

21:45 Гибралтар - Греция

21:45 Франция - Нидерланды

Группа E

21:45 Молдова - Фарерские острова

21:45 Чехия - Польша

Группа F

21:45 Австрия - Азербайджан

21:45 Швеция - Бельгия

Группа G

19:00 Болгария - Черногория

21:45 Сербия - Литва

25 марта

Группа А

16:00 Шотландия - Кипр

21:45 Испания - Норвегия

Группа I

19:00 Беларусь - Швейцария

19:00 Израиль - Косово

21:45 Андорра - Румыния

Группа D

19:00 Армения - Турция

21:45 Хорватия - Уэльс

Добавим, что игры группового этапа квалификации Евро-2024 пройдут с марта по ноябрь 2023 года.

Прямую путевку в финальную часть первенства Европы по футболу получат по две сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах.

Финальный турнир пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.

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