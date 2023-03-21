В четверг, 23 марта, начнутся матчи отбора на чемпионат Европы по футболу, который в 2024 году пройдет в Германии.
Центральным матчем первого тура отбора на Евро-2024 станет противостояние сборных Италии и Англии, которые явлются победителем и финалистом прошлого розыгрыша континентального первенства.
Напомним, в финале Евро-2020 Италия обыграла Англию в серии пенальти.
Национальная сборная Украины пропускает первый тур.
Отбор на Евро-2024: расписание матчей 1-го тура
23 марта
Группа C
- 21:45 Италия - Англия
- 21:45 Северная Македония - Мальта
Группа H
- 17:00 Казахстан - Словения
- 21:45 Дания - Финляндия
- 21:45 Сан-Марино - Северная Ирландия
Группа J
- 21:45 Босния и Герцеговина - Исландия
- 21:45 Португалия - Лихтенштейн
- 21:45 Словакия - Люксембург
24 марта
Группа B
- 21:45 Гибралтар - Греция
- 21:45 Франция - Нидерланды
Группа E
- 21:45 Молдова - Фарерские острова
- 21:45 Чехия - Польша
Группа F
- 21:45 Австрия - Азербайджан
- 21:45 Швеция - Бельгия
Группа G
- 19:00 Болгария - Черногория
- 21:45 Сербия - Литва
25 марта
Группа А
- 16:00 Шотландия - Кипр
- 21:45 Испания - Норвегия
Группа I
- 19:00 Беларусь - Швейцария
- 19:00 Израиль - Косово
- 21:45 Андорра - Румыния
Группа D
- 19:00 Армения - Турция
- 21:45 Хорватия - Уэльс
Добавим, что игры группового этапа квалификации Евро-2024 пройдут с марта по ноябрь 2023 года.
Прямую путевку в финальную часть первенства Европы по футболу получат по две сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах.
Финальный турнир пройдет в июне-июле 2024 года в Германии. На групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.
Матчи финальной стадии будут принимать 10 городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Штутгарт.