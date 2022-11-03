Гол французского нападающего помог его команде взять три очка в игре против "Ювентуса".

В среду, 2 ноября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги чемпионов французский ПСЖ одержал победу над итальянским "Ювентусом" со счетом 2:1.

Первый гол парижан в этом противостоянии забил нападающий Килиан Мбаппе, который обыграл оппонента и нанес потрясающий удар из-за пределов штрафной точно в угол ворот соперника.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, именно гол форварда ПСЖ был признан лучшим взятием ворот по итогам недели в Лиге чемпионов.

Видео дня

В голосовании за эту награду Мбаппе опередил Эрика-Максима Чупо-Мотинга ("Бавария"), Жоту ("Селтик") и Жоау Мариу ("Бенфика").

Видео гола Мбаппе:

Напомним, французский ПСЖ играл в квартете Н с португальской "Бенфикой", итальянским "Ювентусом" и израильским клубом "Маккаби Хайфа". Парижане набрали 14 очков и заняли второе место в группе. Первую строчку заняла "Бенфика", набравшая столько же баллов, но опередившая французский клуб по дополнительным показателям.

"Ювентус" занял третье место в группе Н и вылетел в Лигу Европы. "Маккаби" финишировал последним и завершил свои выступления в еврокубках.

Вас также могут заинтересовать новости: