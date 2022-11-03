ПСЖ занял второе место в группе и сыграет в 1/8 финала ЛЧ, а "Ювентус" отправился в Лигу Европы.

В среду, 2 ноября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги чемпионов французский ПСЖ одержал победу над итальянским "Ювентусом". Матч прошел в Турине на стадионе "Альянц".

Счет в игре на 13-й минуте открыл французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, которому голевой пас отдал Лионель Месси. Хозяева сравняли счет на 39-й минуте благодаря усилиям защитника Леонардо Бонуччи.

Победу парижанам на 69-й минуте принес португальский защитник Нуну Мендеш, который отличилися забитым голом после выхода на замену.

Видео дня

Ювентус - ПСЖ - 1:2

Голы: Бонуччи, 39 - Мбаппе, 13, Мендеш, 69

Ювентус: Щесны, Гатти, Бонуччи, Сандро, Костич, Куадрадо, Фаджоли (Барбьери, 88), Локателли (Суле, 85), Рабьо, Миретти (Кьеза, 74), Милик

ПСЖ: Доннарумма, Бернат (Мендеш, 68(, Маркиньос, Рамос, Хакими, Витинья, Руис (Саншеш, 21), Верратти (Данилу, 88)), Солер (Экетике, 68), Мбаппе, Месси

Предупреждения: Гатти, Милик, Фаджоли, Верратти

Обзор матча:

Добавим, что гол в этом матче позволил форварду ПСЖ Килиану Мбаппе установить новый рекорд Лиги чемпионов. Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 40 мячей в турнире.

Французскому форварду 23 года 10 месяцев и 13 дней. Ранее рекорд принадлежал Месси (24 года 4 месяца и 8 дней).

По итогам группового этапа ПСЖ занял второе место в турнирной таблице группы Н, набрав 14 баллов за шесть встреч. "Бенфика" обошла парижан за счет большего количества голов в выездных встречах.

Подопечные Кристофа Галтье сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" завершил групповой этап на третьей строчке и сыграет в плей-офф Лиги Европы.

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