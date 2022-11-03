В среду, 2 ноября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги чемпионов французский ПСЖ одержал победу над итальянским "Ювентусом". Матч прошел в Турине на стадионе "Альянц".
Счет в игре на 13-й минуте открыл французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, которому голевой пас отдал Лионель Месси. Хозяева сравняли счет на 39-й минуте благодаря усилиям защитника Леонардо Бонуччи.
Победу парижанам на 69-й минуте принес португальский защитник Нуну Мендеш, который отличилися забитым голом после выхода на замену.
Ювентус - ПСЖ - 1:2
Голы: Бонуччи, 39 - Мбаппе, 13, Мендеш, 69
Ювентус: Щесны, Гатти, Бонуччи, Сандро, Костич, Куадрадо, Фаджоли (Барбьери, 88), Локателли (Суле, 85), Рабьо, Миретти (Кьеза, 74), Милик
ПСЖ: Доннарумма, Бернат (Мендеш, 68(, Маркиньос, Рамос, Хакими, Витинья, Руис (Саншеш, 21), Верратти (Данилу, 88)), Солер (Экетике, 68), Мбаппе, Месси
Предупреждения: Гатти, Милик, Фаджоли, Верратти
Обзор матча:
Добавим, что гол в этом матче позволил форварду ПСЖ Килиану Мбаппе установить новый рекорд Лиги чемпионов. Мбаппе стал самым молодым игроком, забившим 40 мячей в турнире.
Французскому форварду 23 года 10 месяцев и 13 дней. Ранее рекорд принадлежал Месси (24 года 4 месяца и 8 дней).
По итогам группового этапа ПСЖ занял второе место в турнирной таблице группы Н, набрав 14 баллов за шесть встреч. "Бенфика" обошла парижан за счет большего количества голов в выездных встречах.
Подопечные Кристофа Галтье сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Ювентус" завершил групповой этап на третьей строчке и сыграет в плей-офф Лиги Европы.