Михаил Мудрик потрясающим голом открыл счет в игре с "Аяксом", но "горняки" все же выиграть не смогли.

Во вторник, 26 июля, донецкий "Шахтер" сыграл очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону.

Соперником украинского клуба стал самый титулованный клуб Нидерландов и четырехкратный победитель Лиги чемпионов - амстердамский "Аякс".

Счет в поединке открыли "горняки", на 33-й минуте забил Мудрик. Гол Михаила вышел особенно красивым, потому что он протащил мяч со своей половины поля, вошел в штрафную, где показал финты, и нанес голевой удар.

Нидерландский клуб сравнял счет еще до перерыва - Тадич восстановил паритет на 45-й минуте встречи.

Во втором тайме Игор Йовичевич сменил всех футболистов, дав им шанс проявить себя. "Аякс" воспользовался этим и забил дважды, что помогло им выиграть встречу.

"Аякс" - "Шахтер" - 3:1

Голы: Тадич, 45, Бергейс, 73, Кудус, 85 - Мудрик, 33

"Аякс": Пасвер, Ренш, Тимбер (Схурс, 66), Блинд, Вейндал (Баас, 77), Классен (Консейсау, 77), Альварес, Бергейс (Тейлор, 80), Бергвейн (Кудус, 66), Тадич, Антони (Броби, 76)

"Шахтер": Трубин (Пятов, 46), Конопля (Очеретько, 46), Бондарь (Удод, 63), Козик (Савченко, 63), Корниенко (Кирюханцев, 46), Степаненко (Джурасек, 46), Бондаренко (Стасюк) 46), Судаков (Вакула, 46), Кащук (Кулаков, 46), Тотовицкий (Чех, 46), Мудрик (Топалов, 46)

Обзор матча:

Отметим, что эта игра имела также и благотворительную цель - поддержка Украины в войне с Российской Федерацией.

Поединок против "Аякса" стал вторым для Игоря Йовичевича на посту главного тренера "Шахтера". Пока хорватскому специалисту, который сменил итальянца Роберто Де Дзерби, не удается одержать победу. Ранее на сборе в Нидерландах "горняки" сыграли вничью с "Фортуной" – 3:3.

Следующий товарищеский матч "Шахтера" состоится в субботу, 30 июля, против нидерландского "Утрехта".

Старт нового сезона украинской Премьер-лиги назначен на 23 августа. В новом сезоне Лиги чемпионов "Шахтер" стартует с группового этапа.

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