"Шахтер" обжалует решение, которое позволяет легионерам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты с украинскими клубами.

Донецкий "Шахтер" готовится к судебному процессу против Международной федерации футбола (ФИФА).

Как сообщает издание The Athletic, украинский клуб уже передал необходимые документы генеральному директору Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтье Рибу.

Причиной иска "горняков" стало новое правило ФИФА, оглашенное 21 июня, в котором говорится, что иностранные игроки и тренеры в Украине имеют право приостановить свои контракты с украинскими клубами до 30 июня 2023 года, за исключением случаев, когда между игроком или тренером и их клубом к 30 июня этого года было достигнуто иное соглашение.

В результате действий ФИФА, сорвались сделки по трансферам нескольких легионеров "Шахтера" и теперь "горняки" требуют от организации возмещения ущерба за сорванные сделки в размере 50 миллионов евро.

По словам генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина, в течение 48 часов после вынесения решения ФИФА рухнули почти все трансферные переговоры "Шахтера", которые могли принести "горнякам" десятки миллионов евро.

"Все считают, что мы одна футбольная семья. Это решение просто перечеркнуло этот лозунг. Мы не одна футбольная семья, потому что никому нет дела до украинских клубов. Это вызывает очень большое сожаление. ФИФА не заботится о нас", - сказал Палкин.

Гендиректор добавил, что президент ФИФА Джанни Инфантино не ответил ни на одно из личных писем. При этом пресс-служба организации ранее сообщала о консультациях с ключевыми украинскими футбольными стейкхолдерами до вынесения постановления.

Палкин отметил, что "Шахтер" не сможет погасить долги другим европейским командам за предыдущие трансферы, если не сможет продавать своих футболистов.

Кроме выплаты компенсации "Шахтер" обратился с просьбой отменить постановление ФИФА и покрыть судебные расходы клуба. "Горняки" также попросили отсрочить на 10 дней срок уплаты судебного сбора CAS, учитывая, что Национальный банк Украины должен предоставить специальное разрешение для выплат за границу.

Добавим, что на момент принятия ФИФА этого правила, в "Шахтере" на контрактах было 14 легионеров. После начала полномасштабной войны, развязанной РФ, "горняки" столкнулись с существенными экономическими проблемами, покрыть которые намеревались за счет продажи иностранных футболистов. Для этого "Шахтер" вел активные переговоры с рядом заграничных клубов, однако часть из них сорвалась после оглашения вердикта ФИФА по трансферам легионеров из Украины.

Напомним, ранее о намерении судиться с ФИФА заявлял директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна.

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