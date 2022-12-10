Лионель Месси обвинил соперника в провокациях.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси сорвался после игры 1/4 финала ЧМ-2022. Легендарный футболист эмоционально высказался в адрес нападающего сборной Нидерландов Ваута Вегхорста.

Давая интервью после поединка, Месси перевел внимание с журналиста на Вегхорста и крикнул тому:

"Что ты смотришь, дурак? Возвращайся туда, болван. Давай, иди отсюда, болван", – сказал Месси.

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Вегхорст объяснил конфликт следующим образом:

"Я хотел пожать ему руку после игры, ведь уважаю Месси как футболиста. Однако он оттолкнул ее. Лионель не хотел со мной разговаривать. Я очень разочарован. Мой испанский не слишком хорош, но это не были хорошие слова", - сказал нидерландец.

Месси позже обвинил Вегхорста в провокациях:

"19-й номер вышел и провоцировал нас, толкался, говорил разные вещи. Их тренер тоже не проявлял уважения", - добавил Месси.

Напомним, что матч завершился в основное время со счетом 2:2. Вегхорст оформил дубль, а Месси записал в свой актив гол + пас. В серии послематчевых пенальти Аргентина была сильнее - 4:3. Наставник сборной Нидерландов Луи ван Гал объявил, что уходит в отставку.

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