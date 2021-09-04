Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на чемпионат мира.

4 сентября сборная Украины проведет пятый матч в рамках квалификациии на чемпионат мира - "желто-синие" на "Олимпийском" будут принимать сборную Франции.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Франция.

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Начало встречи - в 21.45.

Сборная Украины

Украина пока не может назвать текущий результат в отбор на чемпионат мира положительным для себя. Да, команда ни разу не проиграла, но и выиграть в четырех матчах не удалось.

В актив можно занести только выездную ничью с Францией (1:1). Дальше же все проходило по одному сценарию - в матчах с Финляндией и Казахстаном (дважды) украинцы выходили вперед, но не могли удержать преимущество в счете.

Набрав 4 очка, Украина пока занимает второе место в группе D, но все главные конкуренты нашей сборной провели меньше матчей. Безусловно, шансы на участие в стыковых матчах еще не утеряны. Но в случае поражения от Франции дальше команде Александра Петракова нужно будет только выигрывать три матча из трех.

Если же Украине удастся сотворить сенсацию и обыграть французов, то ситуация в группе изменится кардинально, и "желто-синие" уже будут всерьез претендовать на первое место.

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Сборная Франции

Французская сборная дважды потеряла очки в четырех матчах отбора, что, впрочем, не мешает ей располагаться на первой строчке в таблице, набрав 8 очков.

Франция начала отбор с ничьей против Украины (1:1), затем обыграла Казахстан (2:0 в гостях), а также Боснию и Герцеговину (1:0 в гостях), после чего, играя в меньшинстве, не смогла удержать перевес над боснийцами на своем поле (1:1).

На Евро-2020 летом французы, напомним, вышли в плей-офф из "группы смерти" с Германией, Португалией и Венгрией, но уже в 1/8 финала уступили швейцарцам по пенальти (1:1). С учетом Евро французы не могут выиграть в четырех матчах подряд.

История противостояний

В 11 матчах Украине лишь раз удалось обыграть Францию - это произошло в домашнем стыковом матче к ЧМ-2014 (2:0). Правда, затем украинцы со счетом 0:3 проиграли в гостях и не пробились на мундиаль. Еще в четырех случаях "желто-синим" удалось сыграть вничью.

Кто не сыграет?

Из тех, кто изначально доехал до лагеря сборной Украины, в матче против Франции сыграть не смогут Александр Зинченко (у него перебор карточек) и Виталий Буяльский (травма).

Франции из-за травм не смогут помочь Килиан Мбаппе, Н'Голо Канте и Корентен Толиссо. Кроме того, дисквалифицирован защитник Жюль Кунде.

Ориентировочные составы

Украина: Пятов, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Малиновский, Ярмоленко, Яремчук

Франция: Льорис, Дюбуа, Кимпембе, Варан, Динь, Рабио, Погба, Тчуамени, Гризманн, Бензема, Коман

Слова перед матчем

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков:

"Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы, - только французы. Они лягушек едят, мы - нет, все".

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

"Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и посмотрел поединок украинцев в Казахстане. Честно говоря, я заметил много общего между командой Шевченко и командой Петракова. Да, в отношениях наших сборных уже есть определенная история. Конечно, я буду очень счастлив, если мы победим. Но замечу, что мы осознаем силу сборной Украины".

Арбитр

Судить поединок будет скандальный рефери из Словении Славко Винчич, который уже работал на матчах украинских команд.

Автор: Антон Дударь