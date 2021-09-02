Назначена бригада арбитров на матч 5-го тура квалификации ЧМ-2022.

Главным арбитром матча квалификации ЧМ-2022 между сборными Украины и Франции будет словенский рефери Славко Винчич.

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

Помогать 42-летнему рефери на линиях будут словенцы Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвертый арбитр - Раде Обренович (Словения). Также на матче будет работать VAR во главе с немцем Бастианом Данкертом.

Винчич впервые будет работать на матче сборной Украины. В то же время ранее он уже обслуживал матчи украинских клубов.

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Винчич и скандальное судейство матчей "Динамо" и "Шахтера"

Славко Винчич по два раза работал на поединках "Динамо" и "Шахтера". Единственная игра, в которой наши команды не уступили, состоялась в 2019 году, когда "Шахтер" на выезде сыграл вничью против "Манчестер Сити" (1:1) в рамках группового раунда ЛЧ.

В 2015-м году этот рефери обслуживал выездной для "Динамо" матч против "Генгама" (1:2) в Лиге Европы, в котором в первом тайме с поля были удалены Андрей Ярмоленко и Юнес Беланда. Это единственный матч в карьере Винчича, в котором он показал две красные карточки.

А в 2017-м Винчич стал одной из главных причин вылета "Шахтера" из Лиги Европы. Рефери из Словении на последней минуте основного времени назначил спорный пенальти в ворота "горняков", поверив в симуляцию форварда "Сельты" Йона Гвидетти.

Славко Винчич: скандал с арестом

В прошлом году Винчич оказался в числе людей, задержанных полицией в коттедже пригорода Биелины в Боснии и Герцеговине. Спецназ ворвался в дом, где проходила вечеринка. На месте были обнаружены 14 упаковок кокаина, десять пистолетов, бронежилеты и деньги в разной валюте. В компании были проститутки, одна из которых и являлась целью спецоперации.

Комментируя ситуацию, Винчич сказал, что "оказался в коттедже случайно". Арбитра допросили в качестве свидетеля, после чего отпустили.

Автор: Антон Дударь