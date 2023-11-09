Андрей Лунин может выйти в основном составе "Реала" против "Валенсии".

В среду, 8 ноября, во время тренировки перед матчем "Реала" против португальской "Браги" в рамках 4-го тура Лиги чемпионов испанский вратарь "сливочных" Кепа Аррисабалага получил травму.

По информации издания Marca, голкипер повредил мышцу правого абдуктора, однако травма не является серьезной. Источник утверждает, что 29-летний футболист должен пропустить следующие 2-3 недели. Пока что этот диагноз не является окончательным, в клубе до сих пор ожидают результаты МРТ, которые будут в пятницу.

Таким образом, в следующем матче "Реала" в стартовом составе ожидается выход украинца Андрея Лунина. 11 ноября "сливочные" сыграют в рамках чемпионата Испании против "Валенсии".

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Напомним, в игре Лиги чемпионов против португальской "Браги" Лунин сыграл на высоком уровне. Украинец отбил пенальти в начале игры и совершил несколько выдающихся сейвов на протяжении встречи, сохранив свои ворота "сухими". Матч "Реала" против "Браги" завершился победой мадридцев со счетом 3:0.

Отметим, что после игры главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти сказал, что отбитый Луниным пенальти сыграл ключевую роль в этом поединке.

Добавим, что в текущем сезоне Андрей Лунин сыграл три матча в составе мадридского "Реала".

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