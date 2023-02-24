Анатолий Трубин отбил три удара в серии послематчевых пенальти.

В четверг, 23 февраля, состоялся ответный поединок раунда плей-офф Лиги Европы между "Ренном" и "Шахтером".

Игра проходила во Франции на стадионе "Роазон Парк".

В основное время матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Ренна". Гол забил на 52-й минуте Карл Тото Экамби. В овертайме футболисты "Ренна" забили второй гол - на 106-й минуте отличился Ибрагим Салах.

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На 119-й минуте защитник французского клуба Жануэль Белосян срезал мяч в собственные ворота после подачи с фланга. Таким образом, победитель противостояния определялся в серии пенальти.

В серии пенальти у "Шахтера" не забили Бондарь и Сикан, но Трубин отбил три удара французов с "точки", что позволило "горнякам" выйти в 1/8 финал Лиги Европы.

"Ренн" - "Шахтер" - 2:1 (пен. 4:5)

Голы: Экамби, 52, Салах, 106 - Белосян, 119 (аг)

"Ренн": Манданда, Спенс, Белосян, Омари, Трюффер (Мелинг, 96), Доку, Сантамария (Салах, 97), Майер (Угочукву, 72), Токо-Экамби (Дуэ, 96), Калимуэндо (Тет, 85), Гуири

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко (Назарина, 100), Бондаренко, Зубков (Келси, 112), Судаков, Топалов (Джурасек, 80), Траоре (Сикан, 80)

Предупреждения: Спенс - Бондарь, Траоре, Михайличенко, Конопля, Матвиенко

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Первый матч плей-офф Лиги Европы "Шахтер" выиграл у "Ренна" в Варшаве со счетом 2:1.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 24 февраля.

Напомним, действующим победителем турнира является немецкий "Айнтрахт" Франкфурт, который в финале прошлого сезона победил шотландский "Рейнджерс".

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