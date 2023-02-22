В первом матче "Шахтер" обыграл "Ренн" со счетом 2:1.

В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч плей-офф Лиги Европы между "Шахтером" и "Ренном".

Встреча пройдет на стадионе "Роазон Парк" во Франции. Главным судьей встречи назначен 41-летний немец Тобиас Штилер. На линиях ему будут помогать соотечественники Кристиан Гиттельманн и Марк Борш.

Первая встреча команд завершилась победой украинского клуба. "Шахтер" в Варшаве обыграл "Ренн" со счетом 2:1. Голами в составе "горняков" отличились Крыськив и Бондаренко. За французов гол забил Тото Экамби.

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После поражения против "Шахтера" французский клуб одержал победу в эти выходные в рамках Лиги 1 против "Клермона" (2:0). Эта победа позволила команде прервать серию из трех подряд поражений.

В игре против "Клермона" Бруно Женезио дал возможность передохнуть некоторым игрокам основы. Тем не менее, такая ротация не повлияла на рисунок игры: "Ренн" доминировал на протяжении всего поединка.

"Шахтер", в свою очередь, после первого матча против "Ренна" продолжил тренировочную работу в столице Польши.

За два дня до ответной встречи украинская команда прибыла во Францию.

Игор Йовичевич взял на игру против "Ренна" 28 футболистов. Среди них - зимние новички: Ярослав Ракицкий, Кевин Келси и Георгий Гочолеишвили.

Ренн - Шахтер: прогноз

Букмекеры считают, что у хозяев поля гораздо больше шансов на успех в этом матче. Победа "Ренна" оценивается коэффициентом 1,68, ничья - 4,10, а победа "Шахтера" - 5,00.

Аналитики не сомневаются, что "Ренн" сможет забить "горнякам". На это событие коэффициент - 1,14, а коэффициент на гол в исполнении "Шахтера" составляет 1,52. Коэффициент на "обе забьют" - 1,76.

Наиболее вероятными исходами матча "Ренн" - "Шахтер" букмекеры считают ничью со счетом 1:1 или победу французского клуба со счетом 1:0. Оба исхода оценены одинаковым коэффициентом - 7,80.

На проход в 1/8 финала Лиги Европы, по мнению аналитиков, шансов больше у "Шахтера" - коэффициент 1,86. Выход "Ренна" в следующий раунд оценен коэффициентом 2,01.

Ренн - Шахтер: трансляция

На территории Украины в прямом эфире ответный поединок плей-офф Лиги Европы между "Шахтером" и "Ренном" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является немецкий "Айнтрахт" Франкфурт, который в финале прошлого сезона победил шотландский "Рейнджерс".

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