Донецкий "Шахтер" в первой игре плей-офф Лиги Европы победил "Ренн".

В четверг, 16 февраля, состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Главной новостью для украинских болельщиков стала победа "Шахтера" в игре против французского "Ренна". "Горняки" выиграли со счетом 2:1 в номинально домашней игре, которая проходила в Варшаве.

Топ-матчем игрового дня была дуэль "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". Команды подтвердили статус главного матча дня, подарив фанатам потрясающий перформанс. Игра закончилась со счетом 2:2, все решится в ответной игре на "Олд Траффорд".

Видео дня

Среди остальных матчей дня отметим также разгромную победу "Севильи" над ПСВ (3:0) и зрелищную победу "Монако" в противостоянии с немецким "Байером" (3:2).

Лига Европы: результаты матчей раунда плей-офф

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2

Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 - Рашфорд, 52, Кунде, 59 аг

Обзор матча:

"Аякс" - "Унион Берлин" - 0:0

Обзор матча:

"Зальцбург" - "Рома" - 1:0

Гол: Капальдо, 88

Обзор матча:

"Шахтер" - "Ренн" - 2:1

Голы: Крыськив, 11, Бондаренко, 45+1 пен - Тото Экамби, 59

Обзор матча:

"Байер" - "Монако" - 2:3

Голы: Диаби, 48, Вирц, 59 - Градецки, 9 аг, Диатта, 74, Дисаси, 90+2

Обзор матча:

"Севилья" - ПСВ - 3:0

Голы: Эн-Несири, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55

Обзор матча:

"Спортинг" - "Мидтьюлланн" - 1:1

Голы: Коатес, 90+4 - Ашур, 77

Обзор матча:

"Ювентус" - "Нант" - 1:1

Голы: Влахович, 13 - Бла, 60

Обзор матча:

Напомним, ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА запланированы на четверг, 23 февраля. Пары 1/8 финала ЛЕ будут определены 24 февраля.

Действующим победителем турнира является "Айнтрахт" Франкфурт, который в финале прошлого сезона победил шотландский "Рейнджерс".

Вас также могут заинтересовать новости: