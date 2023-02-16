Судьба путевки в 1/8 финала Лиги Европы решится в ответной игре.

В четверг, 16 февраля, был сыгран первый матч плей-офф Лиги Европы между "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед".

Поединок проходил на знаменитом стадионе "Камп Ноу" и завершился вничью со счетом 2:2.

Первый тайм команды сыграли без забитых голов. "Барселона" создала несколько опасных моментов у ворот "красных дьяволов", но реализовать их не удалось.

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Во второй половине матча каталонцам все же удалось повести в счете - на 50-й минуте встречи отличился забитым голом Маркос Алонсо. Ассистировал испанскому защитнику Рафинья.

На 53-й минуте футболисты "Манчестер Юнайтед" сравняли счет в поединке - голом отличился английский нападающий Маркус Рашфорд.

На 59-й минуте мяч рикошетом от защитника "Барселоны" Жюля Кунде оказался в воротах каталонцев, что позволило английскому клубу повести в счете. Однако, уехать из "Камп Ноу" победителями футболистам "Манчестер Юнайтед" все же не судилось в этот вечер. На 76-й минуте гол с передачи Кунде забил Рафинья и сравнял счет.

"Барселона" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2

Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 - Рашфорд, 53, Кунде, 59 аг

"Барселона": тер Штеген, Араухо, Алонсо (Кристенсен, 67), Кунде, Альба (Бальде, 67), Кессье (Фати, 67), де Йонг, Педри (Серджи Роберто, 41), Гави, Левандовски, Рафинья (Ферран Торрес, 83)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласиа, Бруну Фернандеш, Каземиро, Фред, Вегорст, Рашфорд, Санчо (Гарначо, 82)

Предупреждения: Альба (30), Варан (43), Каземиро (65), Маласиа (72), Гави (73)

Обзор матча:

Отметим, что Маркус Рашфорд стал первым с 1999 года футболистом "Манчестер Юнайтед", которому удалось забить гол на "Камп Ноу". Последним таким игроком был норвежский форвард Уле-Гуннар Сульшер.

В том году в финале Лиги чемпионов сезона 1998/1999 на стадионе каталонцев "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Баварией", забив два гола в самой концовке встречи - 2:1, отличились Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер.

Еще ранее, в 1998 году, "красные дьяволы" играли с "Барселоной" на "Камп Ноу" и игра завершилась результативной ничьей - 3:3.

Напомним, ответный матч между "Манчестер Юнайтед" и "Барселоной" состоится 23 февраля в Англии на стадионе "Олд Траффорд".

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