Шахтер - Шериф: стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

"Горняки" проведут заключительный матч в еврокубках в этом сезоне.

Донецкий "Шахтер" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов будет принимать "Шериф". Роберто Де Дзерби и Юрий Вернидуб объявили стартовые составы на эту игру. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Шериф". Составы команд: "Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Маркос Антонио, Бондаренко, Судаков, Марлос, Соломон, Фернандо Запасные: Шевченко, Трубин, Витао, Майкон, Жуниор Мораес, Тете, Мудрик, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Сикан, Коноплянка "Шериф": Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Тилль, Коловос, Аддо, Траоре, Бруно, Янсане Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Белоусов, Кастаньеда, Джульен, Кожокарь, Николов, Кожокару Матч начнется в 22.00. "Шахтер" - "Шериф": перед матчем "Шахтер" еще не выигрывал в текущем розыгрыше ЛЧ. Команда Роберто Де Дзерби набрала 1 очко в пяти играх и финиширует в своей группе на последнем месте.

В то же время "Шериф" сумел обыграть "Шахтер", а также "Реал" и гарантировал себе историческое участие в плей-офф Лиги Европы.

В первом круге "Шериф" выиграл у "Шахтера" со счетом 2:0.

Перед матчем ЛЧ "Шахтер" в рамках УПЛ разгромил "Львов" со счетом 6:1. "Шериф" в своем национальном первенстве не сумел обыграть "Петрокуб" (0:0).

Главным арбитром на этот поединок назначен Донатас Румшас из Литвы. Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter