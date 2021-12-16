Донецкий клуб пошутил в соцсетях.

Донецкий "Шахтер" потроллил киевское "Динамо" после завершения осенней части чемпионата Украины.

"Горняки" ушли на зимний перерыв, опережая "Динамо" на 2 очка в турнирной таблице УПЛ. Пресс-служба "Шахтера" решила пошутить об этом в Twitter.

"Тем временем прогноз погоды на зиму +2", - написали "горняки" в соцсети и опубликовали картинку.

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" на протяжении трех туров в ноябре-декабре шли в таблице с одинаковым количеством очков (до этого лидировали динамовцы), но в 18-м туре киевляне не смогли обыграть "Зарю", тогда как "Шахтер" набрал 3 очка в матче с "Александрией" и единолично возглавил таблицу.

Читайте такжеОдин из лучших футболистов в истории Шахтера впервые прокомментировал свой уход из донецкого клуба

Украинская Премьер-лига: итоги осенней части сезона

"Шахтер" ушел на перерыв в роли лидера турнира (47 очков), на 2 пункта опережая "Динамо". В тройку лидеров после 18 туров также входит "Днепр-1" (40 очков).

Главным аутсайдером УПЛ является "Мариуполь", у которого 8 очков.

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 14 голов.

Автор: Антон Дударь