Жуниор Мораес забил победный гол.

Донецкий "Шахтер" в 18-м туре чемпионата Украины приехал в гости к "Александрии". Встреча завершилась волевой победой "горняков".

Победный гол забил Жуниор Мораес, который только восстановился от травмы. Последний раз он играл в УПЛ еще в апреле текущего года. Бразилец триумфально вернулся.

Заметим, что в первом круге "Александрия" обыграла "Шахтер" со счетом 2:1. Таким образом, подопечные Роберто Де Дзерби взяли реванш.

На зимний перерыв дончане идут на первом месте в турнирной таблице - у них 47 очков (у "Динамо" на три очка меньше и игра в запасе). "Александрия" имеет 26 зачетных пунктов и занимает шестую позицию.

"Александрия" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Кожушко, 63 - Соломон, 70, Мораес, 76

"Александрия": Билык, Мельник, Бабогло, Цуриков, Мирошниченко, Дрышлюк (Устименко, 89), Рыбалка (Копына, 57), Третьяков, Калюжный, Одарюк (Кожушко, 46), Спинелли

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон (Маркос Антонио, 66), Мудрик (Бондаренко, 88), Тете (Соломон, 66), Педриньо (Конопля, 88), Фернандо (Мораес, 75)

Видео обзор матча (дополняется)

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Автор: Артем Будрин