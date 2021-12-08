Один из лучших бомбардиров в истории УПЛ продлил контракт с Шахтером

Жуниор Мораес пролонгировал соглашение с "горняками" до лета 2022-го года.

Жуниор Мораес вопреки слухам подписал новый контракт с донецким "Шахтером". 34-летний бразильский нападающий продлил соглашение с "горняками" до 30 июня 2022-го года. Об этом сообщает официальный Twitter дончан. Его действующий контракт истекал 31 декабря 2021-го года. В апреле текущего года Мораес получил тяжелую травму и пропустил Евро-2020 в составе сборной Украины. Форвард восстановился быстрее, чем прогнозировали врачи и уже вернулся к тренировкам. Жуниор Мораес: карьера Мораес присоединился к "Шахтеру" в 2018 году, совершив скандальный переход из "Динамо". Перед выступлениями за киевский клуб Жуниор играл три года за "Металлург" (Донецк).

Всего форвард провел за "горняков" 105 матчей, в которых забил 61 гол. В прошлом сезоне на его счету 9 голов в 26 матчах.

В сезоне 2018-2019 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 19 мячей.

Мораес занимает пятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории УПЛ - в его активе 102 гола.

Наставник сборной Украины Александр Петраков сказал, что больше не будет вызывать Мораеса, ведь "хочет дать дорогу молодым". Автор: Артем Будрин

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