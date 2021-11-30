Жуниор Мораес уже тренируется с партнерами по команде.

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины, который сейчас принадлежит донецкому "Шахтеру", Жуниор Мораес восстановился от тяжелой травмы. 34-летний бразилец залечил разрыв боковой и крестообразной связок колена.

Мораес провел первую тренировку в общей группе команды после сложного повреждения.

Жуниор получил роковую травму 17 апреля текущего года и из-за этого не поехал на Евро-2020 в составе сборной Украины. Врачи прогнозировали игроку 9 месяцев на восстановление, но Мораес вылечил разрыв связок быстрее.

Заметим, что контракт нападающего с "горняками" рассчитан до конца 2021 года.

— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 30, 2021

Жуниор Мораес: карьера

Мораес присоединился к "Шахтеру" в 2018 году, совершив скандальный переход из "Динамо". Перед выступлениями за киевский клуб Жуниор играл три года за "Металлург" (Донецк).

Всего форвард провел за "горняков" 105 матчей, в которых забил 61 гол. В прошлом сезоне на его счету 9 голов в 26 матчах.

В сезоне 2018-2019 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 19 мячей.

Мораес занимает пятое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории УПЛ - в его активе 102 гола.

Наставник сборной Украины Александр Петраков сказал, что больше не будет вызывать Мораеса, ведь "хочет дать дорогу молодым".

Автор: Артем Будрин