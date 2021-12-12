"Шахтер" уходит зимовать на первой позиции.

Состоялись матчи 18-го тура чемпионата Украины - он стал последним перед зимней паузой.

"Динамо" потеряло очки в этом туре, сыграв вничью с "Зарей", и упустило первое место - зимовать на вершине таблицы будет "Шахтер". В тройку лидеров вошел "Днепр-1".

Результаты матчей

"Ингулец" - "Десна" - 2:1

Голы: Поспелов, 34, Полегенько, 47 - Дегтярев, 56

"Мариуполь" - "Днепр-1" - 0:3

Голы: Довбик, 35, (с пенальти), Пихаленок, 76 (с пенальти), Билл, 78

"Львов" - "Ворскла" - 1:1

Голы: Ременяк, 74 - Амилькар, 65

"Александрия" - "Шахтер" - 1:2

Голы: Кожушко, 63 - Соломон, 70, Мораес, 76

"Верес" - "Рух" - 1:1

Голы: Панасенко, 62 - Климчук, 82 (с пенальти)

"Черноморец" - "Металлист 1925" - 2:1

Голы: Авагимян, 3, Кравченко, 5 - Марлисон, 57 (с пенальти)

"Динамо" - "Заря" - 1:1

Голы: Буяльский, 44 - Сайядманеш, 49

"Колос" - "Минай" - 2:1

Голы: Милько, 88 (с пенальти), Черноморец, 90 - Вишневский, 11

Турнирная таблица

Украинская Премьер-лига 2021-2022: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.

С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 14 голов.

Автор: Антон Дударь