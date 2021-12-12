Киевляне отпустили "Шахтер" в чемпионской гонке.

В центральном матче 18-го тура УПЛ "Динамо" принимало "Зарю". Матч прошел на "Олимпийском" в Киеве.

Под конец первого тайма Денис Гармаш отдал пас на Виталия Буяльского, который вывел киевлян вперед. Но в начале второго тайма Аллахьяр Сайядманеш сравнял счет.

По результатам этого матча "Динамо" (45 очков) уходит на зимний перерыв на втором месте в таблице, на 2 балла отставая от "Шахтера".

"Заря", у которой 36 очков, занимает четвертую позицию, на 4 очка отставая от "Днепра-1".

"Динамо" - "Заря" - 1:1

Голы: Буяльский, 44 - Сайядманеш, 49

"Динамо": Бущан, Тымчик (Караваев, 56), Забарный, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена (Вербич, 56), Гармаш (Кулач, 90+1)

"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб (Фримпонг, 90+4), Имереков, Жуниньо, Цвек, Хомченовский, Назарина (Снурницын, 90+4), Громов (Кабаев, 72), Гладкий, Сайядманеш

Предупреждения: Мацапура, Назарина

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Автор: Антон Дударь