Николай Матвиенко получил травму ноги.

Универсальный защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко не поможет "горнякам" в поединке против мадридского "Реала" на групповом этапе ЛЧ.

Эту досадную новость сообщил наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби на пресс-конференции перед игрой.

Матвиенко получил травму ноги и попал в лазарет. 25-летний защитник в текущем сезоне отдал 1 ассист в 15 матчах.

Де Дзерби также сообщил, что бразильский нападающий Дентиньо залечил повреждение и готов сыграть против мадридского гранда.

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Шахтер - Реал: перед матчем

"Шахтер" в первом туре сенсационно проиграл на выезде "Шерифу", а затем во втором туре в Киеве отобрал очки у "Интера".

"Реал" в 1-м туре в гостях обыграл "Интер" (1:0), а во втором туре уступил на своем поле "Шерифу" (2:1).

"Шахтер" и "Реал" дважды встречались в прошлом году на групповом этапе ЛЧ. Оба матча завершились неожиданным триумфом дончан: в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2, а в Киеве - 2:0.

Перед встречей с "Реалом" "горняки" в рамках УПЛ разгромили "Зарю" (6:1). А мадридцы в своем национальном первенстве на этом уикенде не играли, так как их матч с "Атлетиком" (Бильбао) перенесли на более поздние даты из-за матчей сборных в Южной Америке.

Обслужит поединок сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Этот судья работал год назад на матче между этими командами в Мадриде, где "Шахтер" победил со счетом 3:2.

Автор: Артем Будрин