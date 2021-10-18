Николай Матвиенко - основной защитник Шахтера / фото ФК Шахтер
Универсальный защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко не поможет "горнякам" в поединке против мадридского "Реала" на групповом этапе ЛЧ.
Эту досадную новость сообщил наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби на пресс-конференции перед игрой.
Матвиенко получил травму ноги и попал в лазарет. 25-летний защитник в текущем сезоне отдал 1 ассист в 15 матчах.
Де Дзерби также сообщил, что бразильский нападающий Дентиньо залечил повреждение и готов сыграть против мадридского гранда.
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Шахтер - Реал: перед матчем
- "Шахтер" в первом туре сенсационно проиграл на выезде "Шерифу", а затем во втором туре в Киеве отобрал очки у "Интера".
- "Реал" в 1-м туре в гостях обыграл "Интер" (1:0), а во втором туре уступил на своем поле "Шерифу" (2:1).
- "Шахтер" и "Реал" дважды встречались в прошлом году на групповом этапе ЛЧ. Оба матча завершились неожиданным триумфом дончан: в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2, а в Киеве - 2:0.
- Перед встречей с "Реалом" "горняки" в рамках УПЛ разгромили "Зарю" (6:1). А мадридцы в своем национальном первенстве на этом уикенде не играли, так как их матч с "Атлетиком" (Бильбао) перенесли на более поздние даты из-за матчей сборных в Южной Америке.
- Обслужит поединок сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Этот судья работал год назад на матче между этими командами в Мадриде, где "Шахтер" победил со счетом 3:2.