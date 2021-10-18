Сразу несколько футболистов основы "Реала" не смогут сыграть против "Шахтера".

Во вторник, 19 октября, в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграет против "Реала". Игра пройдет в Киеве.

Мадридский клуб опубликовал заявку игроков на игру с "горняками". Отметим, что в список Карло Анчелотти не попали такие именитые футболисты, как Эден Азар, Гарет Бэйл, Дани Карвахаль, Лука Йович, Иско и Себальос.

Заявка "Реала" на матч против "Шахтера":

Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Луис Лопес

Защитники: Эдер Милитао, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо Фернандес, Марсело, Ферлан Менди, Мигель Гутьеррес

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Феде Вальверде, Лукас Васкес, Эдуарду Камавинга, Антонио Бланко

Нападающие: Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго, Мариано Диас.

Несмотря на то, что Асенсио, Камавинга, Милитао и Алаба попали в заявку на матч с "Шахтером", их участие в этом поединке также является под вопросом. Все эти игроки имели повреждения и не успели восстановиться к матчу Лиги чемпионов на 100%. Решение об их участии в матче Анчелотти будет принимать уже непосредственно в день игры.

Читайте такжеШахтер - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионовПоединок группового раунда ЛЧ между "Шахтером" и "Реалом" пройдет на стадионе НСК "Олимпийский". Начало игры в 22:00 по Киеву. В прямом эфире матч в Украине будет транслировать сервис MEGOGO.

Напомним, после двух сыгранных туров "Реал" Мадрид с 3 набранными очками идет на второй строчке в группе D. У "Шахтера" всего один набранный балл и "горняки" занимают последнее место в квартете. Лидером группы D неожиданно для всего является молдавский "Шериф", в активе которого шесть набранных очков.

Шахтер - Реал: перед матчем

"Шахтер" в первом туре сенсационно проиграл на выезде "Шерифу", а затем во втором туре в Киеве отобрал очки у "Интера".

"Реал" в 1-м туре в гостях обыграл "Интер" (1:0), а во втором туре уступил на своем поле "Шерифу" (2:1).

"Шахтер" и "Реал" дважды встречались в прошлом году на групповом этапе ЛЧ. Оба матча завершились неожиданным триумфом дончан: в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2, а в Киеве - 2:0.

Перед встречей с "Реалом" "горняки" в рамках УПЛ разгромили "Зарю" (6:1). А мадридцы в своем национальном первенстве на этом уикенде не играли, так как их матч с "Атлетиком" (Бильбао) перенесли на более поздние даты из-за матчей сборных в Южной Америке.

Обслужит поединок сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Этот судья работал год назад на матче между этими командами в Мадриде, где "Шахтер" победил со счетом 3:2.

Автор: Владимир Медяник