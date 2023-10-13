В "Шахтере" надеются, что футболист вернется в команду.

Накануне стало известно, что полузащитник "Шахтера" U19 Александр Роспутько не вернулся с командой в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского "Антверпена".

В СМИ появилась информация, что Роспутько воспользовался возможностью выезда за границу и сбежал в Россию.

В донецком "Шахтере" в комментарии UA-Футбол подтвердили информацию, что 19-летний футболист в Украину не вернулся. Информацию о возможном бегстве игрока в РФ в клубе не подтвердили, но и не опровергли.

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"Подтверждаем факт невозвращения Александра Роспутько в Украину после матча с "Антверпеном". Игрок получил посадочный билет, сдал чемодан и не явился на посадку в самолет.

Мы не можем утверждать, в каком направлении пропал игрок. У нас нет информации.

Клуб надеется, что игрок вернется в ближайшее время. Мы обратились к нему с официальным письмом с требованием в течение пяти дней вернуться в расположение команды.

Если он не вернется - контракт будет расторгнут по вине игрока. Клуб оставляет за собой право потребовать с игрока финансовую компенсацию", - заявили в "Шахтере".

Также в "Шахтере" добавили, что никаких предпосылок для такого поступка со стороны футболиста не было. Если бы были - было бы другое поведение самого клуба.

"Если бы предпосылки к бегству были - игрок бы остался в Украине и не поехал бы на матч юношеской Лиги чемпионов. Сейчас он не выходит на связь.

Мы будем действовать исключительно в рамках действующего законодательства. Игрок должен нести ответственность как работник клуба и как гражданин Украины, нарушивший условия контрактных отношений и положения правил пересечения границы, если он в положенное время не вернется в страну", - сообщили в "Шахтере".

В то же время журналист "Профутбол Digital" Александр Зверов сообщает, что Александр Роспутько может присоединиться к клубу "Звезда" из Санкт-Петербурга. Эта команда выступает в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны-террориста.

Отметим, что главным тренером "Звезды" является бывший футболист "Шахтера" Геннадий Зубов, который несмотря на полномасштабную войну продолжает работать в РФ. Кроме того, в этом клубе выступают воспитанник донецкого "Металлурга" Андрей Вискребенцев и бывший игрок львовского "Руха" Никита Ходорченко.

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