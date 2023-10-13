Некоторые источники сообщают, что Александр Роспутько сбежал в Россию.

Полузащитник донецкого "Шахтера" U19 Александр Роспутько не вернулся в Украину после матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского "Антверпена".

Как сообщает Динамомания, 19-летний футболист "горняков" оставил футбольную экипировку в аэропорту и скрылся в неизвестном направлении.

Роспутько ограничил доступ в социальных сетях и перестал отвечать на телефонные звонки.

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Сообщается, что за день до игры с "Антверпеном" Роспутько согласовал с "Шахтером" новый 5-летний контракт. Благодаря этому 19-летний полузащитник и попал в заявку на матч - в первой еврокубковой игре не участвовал.

По информации Telegram-канала "Брутальний футбол", Александр Роспутько воспользовался возможностью выезда за границу и оттуда уже скрылся в Россию. Источник отмечает, что именно по этой причине он удалил все свои записи в социальных сетях.

На этот момент "Шахтер" никак не комментировал инцидент.

Добавим, что матч против бельгийского "Антверпена" Александр Роспутько провел без замен и помог "горнякам" одержать победу со счетом 2:1. После двух туров Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" U19 делит второе место в группе с "Порту". У команд по три набранных очка.

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