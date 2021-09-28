"Горняки" попытаются набрать первые очки в турнире.

Донецкий "Шахтер" 28 сентября сыграет против миланского "Интера". Встреча команд пройдет в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Интер.

Шахтер - Интер: где смотреть матч

Начало встречи - в 19.45.

"Шахтер" и "Интер" выступают в одной группе с "Реалом" и "Шерифом". В 1-м туре "горняки" проиграли молдавскому клубу (0:2), а "Интер" уступил "Реалу" (0:1).

Шахтер - Интер: прогноз букмекеров

Главным арбитром матча назначен румын Иштван Ковач.

Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Шахтер - Интер

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги:

"Не могу назвать этот матч решающим. Конечно, он очень важен. Мы будем играть против сильного соперника, у которого хороший уровень игроков. Нам нужно проявить свои лучшие качества, чтобы добиться позитивного результата. Я видел матчи отбора с "Монако", Суперкубок с "Динамо" и вижу, как Де Дзерби прививает свои идеи команде. За 2,5 месяца работы в "Шахтере" он уже добился многого. Вижу, как он адаптирует свои идеи с учетом имеющихся в распоряжении игроков".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби:

"Даже если мы завтра сделаем все, что можем, это не значит, что мы можем победить. "Интер" сильнее, но я тоже думал, что "Шахтер" сильнее "Шерифа", а в конце получился другой результат. Футбол - это всегда интересно, потому что все матчи начинаются 0:0. Завтра мы должны хорошо играть с мячом и без него, должны играть смело".

Текущая форма команд:

"Шахтер" и "Интер" трижды встречались в прошлом году. Сперва в полуфинале Лиги Европы разгромил представителя Украины со счетом 5:0. А на групповом этапе ЛЧ оба матча завершились с одинаковым счетом 0:0.

Автор: Артем Будрин