"Горняки" будут принимать действующих чемпионов Италии.

Донецкий "Шахтер" 28 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против итальянского "Интера". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Интер.

Шахтер - Интер: где смотреть матч

Противостояние украинского и итальянского клубов в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".

Начало поединка - в 19.45.

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Шахтер - Интер: перед матчем

Матч "Шахтер" - "Интер" 28 сентября начнется в 19.45.

"Шахтер" в 1-м туре сенсационно проиграл "Шерифу" в гостях - 0:2.

"Интер" на своем поле проиграл "Реалу" - 0:1. Чемпион Италии пропустил на 89-й минуте.

"Шахтер" и "Интер" трижды встречались в прошлом году. Сперва в полуфинале Лиги Европы разгромил представителя Украины со счетом 5:0. А на групповом этапе ЛЧ оба матча завершились с одинаковым счетом 0:0.

Перед встречей с "Интером" "горняки" в рамках УПЛ разгромили "Верес" (4:1). А итальянский клуб в своем национальном первенстве сыграл вничью с "Аталантой" (2:2).

Автор: Артем Будрин