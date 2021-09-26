Во 2-м туре ЛЧ "горняки" будут играть в Киеве.

28 сентября донецкий "Шахтер" проведет матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов - "горняки" в Киеве будут принимать итальянский "Интер".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Интер.

Букмекеры считают "Шахтер" аутсайдером этого матча.

Так, на победу "горняков" дается коэффициент 5,50, тогда как на успех "Интера" - 1,61. Ничья оценивается коэффициентом - 4,30.

Букмекеры почти не сомневаются в том, что "Интер" сможет увезти очки из Украины - коэффициент на это равен 1,17. На то, что "Шахтер" не проиграет, можно поставить с коэффициентом 2,41.

Шахтер - Интер: перед матчем

Матч "Шахтер" - "Интер" 28 сентября начнется в 19.45.

"Шахтер" в 1-м туре сенсационно проиграл "Шерифу" в гостях - 0:2.

"Интер" на своем поле проиграл "Реалу" - 0:1. Чемпион Италии пропустил на 89-й минуте.

"Шахтер" и "Интер" трижды встречались в прошлом году. Сперва в полуфинале Лиги Европы разгромил представителя Украины со счетом 5:0. А на групповом этапе ЛЧ оба матча завершились с одинаковым счетом 0:0.

Перед встречей с "Интером" "горняки" в рамках УПЛ разгромили "Верес" (4:1). А итальянский клуб в своем национальном первенстве сыграл вничью с "Аталантой" (2:2).

Автор: Антон Дударь