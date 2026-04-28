У 'Шахтера' появился шанс напрямую попасть в Лигу чемпионов

От Украины в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, который считается самым престижным еврокубковым турниром, примет участие только одна команда – чемпион Украины.

Сезон-2025/26 в украинской премьер-лиге (УПЛ) почти подходит к концу. Помимо определения призеров сезона, по его итогам станут известны все участники еврокубков от Украины, сообщает Суспільне Спорт.

Примечательно, что это будет второй сезон подряд, в котором Украина будет представлена лишь одним клубом. В следующем сезоне-2026/27 чемпион Украины также должен будет проходить квалификацию и начнет ее со второго раунда.

Видео дня

При этом издание уточняет, что в случае, если УЕФА отменит отстранение России, тогда вместо второго раунда квалификации чемпион Украины начнет выступления с первого.

Несмотря на это, как сообщило издание, у Украины все еще есть возможность получить прямой пропуск в основной раунд Лиги чемпионов, но для этого должны выполниться три условия.

Во-первых, чемпионом Украины должен стать футбольный клуб "Шахтер". Если УПЛ выиграет другой футбольный клуб, тогда придется проходить квалификацию.

Добавляется, что, как и в предыдущем сезоне, прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов получит победитель нынешнего розыгрыша турнира.

"Всего прямые путевки в основной раунд ЛЧ получат 29 команд", – указывается в публикации.

Если победитель Лиги чемпионов сезона-2025/26 квалифицируется в следующий розыгрыш турнира через национальный чемпионат, тогда образуется вакантное место в основном раунде.

В таком случае вакантное место в основном раунде Лиги чемпионов может занять "Шахтер". Согласно обновленному формату турнира, его получит чемпион с самым высоким 5-летним рейтингом среди ассоциаций, которые находятся в таблице коэффициентов УЕФА за пределами топ-10.

Издание сообщило, что после матчей в национальных чемпионатах, состоявшихся в конце апреля, шансы "Шахтера" на прямую путевку выросли. Отмечается, что два главных конкурента футбольного клуба – шотландский "Рейнджерс" и греческий "Олимпиакос" – ухудшили свои шансы на завоевание чемпионского титула.

На данный момент "Шахтер" является единственным клубом, который продолжает выступления в еврокубках сезона-2025/26 среди ассоциаций, идущих за пределами топ-10.

"Это означает, что в зависимости от результатов в матчах полуфинала (и, в случае выхода, в финал) Лиги конференций, "Шахтер" может получить дополнительные очки в таблице коэффициентов и даже опередить "Олимпиакос" и "Рейнджерс" в этом рейтинге", – поясняет издание.

В статье напоминается, что окончательный список участников Лиги чемпионов на сезон-2026/27 будет сформирован после завершения всех национальных первенств, а также финала ЛЧ, который состоится 30 мая.

Другие новости украинского футбола

Ранее УНИАН сообщал, что Украинская ассоциация футбола сообщила, что Сергей Ребров прекратил работу на посту главного тренера национальной сборной Украины по футболу. В ассоциации заявили, что стороны пришли к соглашению о прекращении сотрудничества. В то же время в Ассоциации отметили, что Ребров продолжит работу в УАФ на должности вице-президента и члена Исполнительного комитета.

