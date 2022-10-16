Поединок "Шахтера" и "Динамо" пройдет во Львове.

В воскресенье, 16 октября, состоится центральный матч седьмого тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Встреча грандов украинского футбола пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов".

Обслужит поединок Екатерина Монзуль из Харькова. Судьями на линиях будут Марина Стрелецкая (Сумы) и Светлана Грушко (Киевская область). На предстоящей встрече также будет работать система VAR - под руководством рефери Андрея Коваленко из Полтавы.

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Шахтер - Динамо: трансляция

На территории Украины поединок в прямой трансляции можно просмотреть на платформе Setanta Sports.

Начало игры запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" накануне игры с "Шахтером" в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы уступило французскому "Ренну" со счетом 0:1. "Горняки" в преддверии игры с киевлянами сыграли вничью с мадридским "Реалом" (1:1) в 4-м туре Лиги чемпионов.

Шахтер - Динамо: перед матчем

"Шахтер" и "Динамо" сыграли по пять матчей в текущем сезоне УПЛ. "Горняки" в первом туре сыграли вничью с "Металлистом-1925" (0:0), затем одержали четыре победы подряд: "Кривбасс" (1:0), "Рух" (1:0), "Черноморец" (2:1), "Металлист" (6:1).

"Динамо" стартовало в новом сезоне УПЛ с двух поражений: "Днепр-1" (0:3), "Заря" (2:3). Затем команда Луческу одержала три подряд "сухие" победы: "Львов" (1:0), "Минай" (1:0), "Рух" (3:0).

После 6-ти туров "Шахтер" идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Украины с 13 баллами в активе. "Бело-синие" заработали 9 очков и занимают восьмое место.

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