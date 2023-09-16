"Горняки" примут португальский клуб в Германии.

Во вторник, 19 сентября, в рамках первого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" сыграет против "Порту".

Это будет номинально домашний матч для "горняков", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Матч "Шахтера" и "Порту" пройдет в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион".

"Шахтер" выступает в группе Н, где, кроме "Порту", также испанская "Барселона" и бельгийский "Антверпен".

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Шахтер - Порту: трансляция

В Украине в прямом эфире матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и португальским "Порту" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Накануне матча Лиги чемпионов "горняки" сыграли поединок УПЛ против киевского клуба "Оболонь". Игра завершилась минимальной победой "Шахтера" со счетом 1:0.

"Порту" перед стартом в ЛЧ сыграл матч 5-го тура чемпионата Португалии против "Эштрелы Амадоры". Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу "Порту". Это четвертая победа "Порту" в последних пяти поединках.

Стоит отметить, что "Шахтер" и "Порту" ранее пересекались в официальных встречах четыре раза. В сезоне 2014/15 команды дважды сыграли вничью на групповом этапе ЛЧ (1:1 и 2:2). В сезоне 2011/12 на групповом этапе ЛЧ "Порту" дважды одержал победу над "горняками" (2:0 и 2:1).

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