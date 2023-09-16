Киевский клуб играл в меньшинстве большую часть поединка.

В субботу, 16 сентября, состоялся поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором донецкий "Шахтер" принимал киевскую "Оболонь".

Встреча команд проходила на стадионе "Львов Арена" и завершилась со счетом 1:0 в пользу "горняков".

Единственный и победный мяч забил Егор Назарина на 77-й минуте. Отметим, что "Оболонь" с 33-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления полузащитника Артема Вовкуна.

Видео дня

За "Шахтер" в этом матче дебютировал бывший вратарь "Динамо" Артур Рудько.

Шахтер - Оболонь - 1:0

Гол: Назарина (77)

Шахтер: Рудько - Лемкин, Степаненко (Назарина, 68), Крыськив (Эгиналду, 74), Судаков, Зубков (Вьюнник, 68), Сикан (Келси, 58), Азаров, Конопля, Ракицкий, Кащук (Невертон, 58)

Оболонь: Рыбка - Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Вовкун, Мединский (Нагиев, 89), Черненко (Карась, 72), Дубко, Косовский (Осман, 85), Суханов (Груша, 46), Тарануха (Краснопир, 46)

За семь туров "Шахтер" набрал 17 очков и занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. "Оболонь" с 5 баллами идет на 11 месте.

В следующем туре чемпионата Украины "Шахтер" встретится с "Рухом", а "Оболонь" сыграет против "Вереса". 19 сентября "горняки" проведут матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту".

Вас также могут заинтересовать новости: