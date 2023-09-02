Артур Рудько перешел в "Шахтер" на правах свободного агента.

Бывший голкипер киевского "Динамо" Артур Рудько нашел неожиданный вариант карьеры.

31-летний футболист подписал контракт с донецким "Шахтером", сообщает официальный сайт "горняков".

Контракт Артура Рудько с действующим чемпионом Украины рассчитан до конца сезона 2023/24.

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В "Шахтере" Рудько будет играть под 1-м номером.

В прошлом сезоне Рудько играл за польский "Лех" на правах аренды. Его контракт принадлежал харьковскому "Металлисту". После завершения прошлого сезона 31-летний голкипер получил статус свободного агента. Таким образом, "Шахтеру" Рудько достался бесплатно.

Артур Рудько является воспитанником киевского "Динамо". В составе "бело-синих" он выступал с 2016 по 2018 годы. На его счету 29 матчей, из них 8 - "на ноль".

Рудько был основным голкипером "Динамо" в групповом турнире Лиги чемпионов сезона-2016/17.

Также Артур Рудько выступал за "Говерлу" и кипрский клуб "Пафос".

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