Донецкий "Шахтер" стартует в самом престижном клубном турнире Европы поединком против "Порту".

Во вторник, 19 сентября, в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" примет в Гамбурге португальский "Порту".

Начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер - Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Обслужит поединок итальянская бригада арбитров во главе с опытным 42-летним рефери Давидом Массой.

Шахтер - Порту: прогноз букмекеров

Букмекеры уверены, что у гостей поля гораздо больше шансов на успех. Победа "Порту" оценивается коэффициентом 1,87, ничья – 4,10, а победа "Шахтера" – 4,45.

Аналитики не сомневаются, что "Порту" сможет забить "горнякам". На это событие коэффициент - 1,13, а коэффициент на гол в исполнении "Шахтера" составляет 1,41.

На то, что "Шахтер" не уступит, можно поставить с коэффициентом 2,13. На то, что по итогам поединка "Порту" не проиграет - 1,28.

Напомним, что "Шахтер" выступает в группе Н, где, кроме "Порту", также испанская "Барселона" и бельгийский "Антверпен".

В последнем поединке УПЛ "горняки" одолели "Оболонь" с минимальным счетом 1:0. "Порту" перед стартом в ЛЧ также со счетом 1:0 обыграл "Эштрелу Амадору" в матче чемпионата Португалии.

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