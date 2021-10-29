Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко решил высказать свое мнение о каминг-ауте полузащитника австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джоша Кавалло, который недавно заявил о том, что является геем.
На странице издания Tribuna в Instagram Бутко оставил сразу несколько осуждающих комментариев под публикацией о каминг-ауте.
Сперва он оставил эмодзи "фейспалм".
Затем грубо ответил на комментарий одного из болельщиков.
"Я хоть и ноунэйм, а ты, валет, можешь к нему съездить, он тебя как раз и оприходует".
Затем он оставил еще один комментарий в ответ на слова подписчика о том, что ему стало стыдно за Бутко.
"Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы поддерживаете это, то я - никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят? Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, так как я его не знаю лично", - написал футболист.
Напоследок Бутко оставил еще один комментарий:
Читайте такжеЭкс-игрок сборной Украины поддержал первого в истории футболиста, совершившего каминг-аут
Богдан Бутко: карьера
- Бутко наиболее известен по выступлениям за "Шахтер" и сборную Украины. На правах аренды он также выступал за "Ильичевец", российский "Амкар", польский "Лех" и турецкий "ББ Эрзурумспор".
- В составе сборной Украины правы защитник провел 33 матча.
- На данный момент 30-летний футболист является свободным агентом.