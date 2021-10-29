Богдан Бутко считает, что товарищам по команде должно быть стыдно здороваться за руку с геем.

Бывший защитник "Шахтера" и сборной Украины Богдан Бутко решил высказать свое мнение о каминг-ауте полузащитника австралийского клуба "Аделаида Юнайтед" Джоша Кавалло, который недавно заявил о том, что является геем.

На странице издания Tribuna в Instagram Бутко оставил сразу несколько осуждающих комментариев под публикацией о каминг-ауте.

Сперва он оставил эмодзи "фейспалм".

Затем грубо ответил на комментарий одного из болельщиков.

"Я хоть и ноунэйм, а ты, валет, можешь к нему съездить, он тебя как раз и оприходует".

Затем он оставил еще один комментарий в ответ на слова подписчика о том, что ему стало стыдно за Бутко.

"Стыдно должно быть его товарищам по команде, когда они здороваются с ним за руку. Если вы поддерживаете это, то я - никак нет. Как можно молчать, когда рядом наши дети растут и на все это смотрят? Самое главное, что они уже размножаются, а судить его по каким-то личным качествам я не буду и не хочу, так как я его не знаю лично", - написал футболист.

Напоследок Бутко оставил еще один комментарий:

Читайте такжеЭкс-игрок сборной Украины поддержал первого в истории футболиста, совершившего каминг-аут

Богдан Бутко: карьера

Бутко наиболее известен по выступлениям за "Шахтер" и сборную Украины. На правах аренды он также выступал за "Ильичевец", российский "Амкар", польский "Лех" и турецкий "ББ Эрзурумспор".

В составе сборной Украины правы защитник провел 33 матча.

На данный момент 30-летний футболист является свободным агентом.

Автор: Антон Дударь