Шахтер продлил контракт с одним из ведущих игроков (фото)

Тарас Степаненко продлил соглашение с клубом.

Вице-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко поставил подпись под новым соглашением с клубом. Об этом сообщил официальный сайт "Шахтера". Новый контракт рассчитан на два года - до 30 июня 2024-го. Предыдущее соглашение с 32-летним Степаненко истекало следующим летом. "Шахтер" опубликовал фото с подписания нового контракта. Читайте также Игрок Шахтера интересен сразу нескольким топ-клубам Англии Тарас Степаненко: карьера в "Шахтере" Степаненко перешел в "Шахтер" в 2010 году из запорожского "Металлурга".

Полузащитник провел за "горняков" уже 352 официальных матча и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по количеству игр.

Вместе с "Шахтером" Степаненко завоевал 22 трофея: 8 чемпионских титулов, по 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины. Автор: Антон Дударь

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