Тарас Степаненко выступает за Шахтер с 2010 года / фото ФК Шахтер
Вице-капитан "Шахтера" Тарас Степаненко поставил подпись под новым соглашением с клубом.
Об этом сообщил официальный сайт "Шахтера".
Новый контракт рассчитан на два года - до 30 июня 2024-го. Предыдущее соглашение с 32-летним Степаненко истекало следующим летом.
"Шахтер" опубликовал фото с подписания нового контракта.
фото ФК Шахтер
фото facebook.com/Сергей Палкин
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Тарас Степаненко: карьера в "Шахтере"
- Степаненко перешел в "Шахтер" в 2010 году из запорожского "Металлурга".
- Полузащитник провел за "горняков" уже 352 официальных матча и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по количеству игр.
- Вместе с "Шахтером" Степаненко завоевал 22 трофея: 8 чемпионских титулов, по 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины.