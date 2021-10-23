Тарас Степаненко из-за повреждения не смог доиграть поединок.

Опорный полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко получил травму и не смог завершить игру 12-го тура УПЛ против "Ворсклы".

32-летний хавбек в конце первого тайма получил повреждение в виде мышечной травмы. Тарас продолжил играть, но на 56-й минуте попросил замену через невыносимую боль. Вместо него вышел Георгий Судаков.

Отметим, что Степаненко имеет перманентные проблемы с мениском в колене.

Тарас является ведущим игроком сборной Украины, которой в ноябре предстоит провести важнейший поединок квалификации к ЧМ с Боснией и Герцеговиной.

"Ворскла" - "Шахтер": итоги матча

В этом поединке "Ворскла" проиграла "горнякам" со счетом 0:2.

"Шахтер" набрал 29 очков и теперь в таблице УПЛ делит первое место с "Динамо", но у киевлян матч в запасе. "Ворскла" остается на третьей позиции - у них 24 очка.

Автор: Артем Будрин