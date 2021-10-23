Донецкий "Шахтер" в центральном поединке тура на выезде обыграл полтавскую "Ворсклу".
В первом тайме хозяева остались в меньшинстве, ведь лидер "Ворсклы" Оливье Тилль получил красную карточку и был удален. Реализовать численное преимущество "горняки" смогли лишь во второй половине встречи, когда Тете и Манор Соломон "расписались" в воротах Дмитрия Ризныка.
"Шахтер" набрал 29 очков и теперь в таблице УПЛ делит первое место с "Динамо", но у киевлян матч в запасе. "Ворскла" остается на третьей позиции - у них 24 очка.
"Ворскла" - "Шахтер" - 0:2
Голы: Тете, 65, Соломон, 79
"Ворскла": Ризнык, Пердута, Тамм, Яворский, Якубу, Скляр (Пешич, 49), Челядин (Павлюк, 90+1), О. Тилль, Кане, Степанюк (Крупский, 90+1), Рангел (Амилькар, 90+1)
"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Бондарь, Исмаили (Конопля, 82), Степаненко (Судаков, 56), Майкон, Марлос, А. Патрик (Сикан, 46), Фернандо (Соломон, 46), Педриньо (Тете, 46)
Предупреждения: О. Тилль, 19, 29, Пердута, 60 - Фернандо, 41
Удаление: О. Тилль, 29 (второе предупреждение)
Видео гола Тете.
Видео гола Соломона.
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