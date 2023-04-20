Команды встретятся второй раз за неделю.

В четверг, 20 апреля, испанская "Севилья" встретится с английским "Манчестер Юнайтед" в рамках ответного матча четвертьфинала Лиги Европы.

Поединок состоится на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по киевскому времени. Главный арбитром этого матча будет португалец Артур Соареш Диаш.

Это будет вторая встреча команд за неделю. В прошлый четверг команды играли в Англии. Тогда "Манчестер Юнайтед" благодаря дублю Забитцера вышел вперед в первом тайме, однако два автогола "красных дьяволов" в конце матча установили окончательный счет 2:2.

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Сейчас "Севилья" имеет лучше показатели в личных встречах против "Манчестер Юнайтед". На счету "андалусийцев" две победы. Также два раза матчи завершились ничейным результатом.

На стадии плей-офф Лиги Европы "Севилья" прошла ПСВ (3:0, 0:2) и "Фенербахче" (2:0, 0:1). "Манчестер Юнайтед" был сильнее "Барселоны" (2:2, 2:1) и "Бетиса" (4:1, 1:0). Для "манкунианцев" "Севилья" станет третьей испанской командой в играх на вылет.

Напомним, что "андалусийцы" имеют больше всего побед в Лиге Европы – шесть трофеев (включая Кубок УЕФА). В то же время в активе МЮ один титул Ле.

Севилья-Манчестер Юнайтед: прогноз

В дуэли испанского и английского клубов букмекеры снова, как и в прошлом матче, считают фаворитом "Манчестер Юнайтед". Сделать ставку на победу "красных дьяволов" в этой игре можно с коэффициентом 2,00. Победа "Севильи" оценивается коэффициентом 3,80.

Коэффициент на ничью – 3,65. Гол "Манчестер Юнайтед" в матче с "Севильей" оценивается коэффициентом 1,19, а на гол "андалусийцев" принимают ставки с коэффициентом - 1,40.поставить на "обе забьют" можно за 1,79.

Наиболее вероятным результатом матча букмекеры считают победу подопечных Эрика тен Хага со счетом 1:1. Коэффициент на данный результат - 7,00.

Проход МЮ в следующий раунд оценивается коэффициентом 1,52, проход "Севильи" - 2,54.

Севилья-Манчестер Юнайтед: трансляция

На территории Украины в прямом эфире ответный матч 1/4 финала Лиги Европы между "Севильей" и "Манчестер Юнайтед" будет транслировать видеосервис MEGOGO.

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