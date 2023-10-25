Александр Зинченко просидел всю игру на скамейке запасных.

Во вторник, 24 октября, в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА "Севилья" принимала лондонский "Арсенал".

Встреча команд проходила на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась победой "канониров".

Подопечные Микеля Артеты открыли счет в концовке первого тайма - на 45+4-й минуте с передачи Габриэла Жезуса забил Габриэл Мартинелли. На 53-й минуте Габриэл Жезус удвоил преимущество "Арсенала". Спустя пять минут "Севильи" удалось отыграть один мяч - отличился Неманья Гудель. Больше голов в этой игре команды не забивали.

Видео дня

"Севилья" - "Арсенал" - 1:2

Голы: Гудель, 58 - Мартинелли, 45+4, Жезус, 53

"Севилья": Нюланд, Навас (Санчес, 79), Рамос, Гудель, Акунья, Соу (Диас, 57), Сумаре, Ракитич, Лукебакио (Ламела, 57), Эн-Несири, Окампос

"Арсенал": Рая, Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу, Эдегор (Хаверц, 73), Жоржиньо, Райс, Сака (Троссард, 81), Жезус (Нкетиа, 81), Мартинелли (Кивиор, 90+1)

Предупреждения: Диас (67), Ламела (76) - Жоржиньо (68)

Обзор матча:

Отметим, что украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко был в заявке на эту игру, однако на поле Микель Артета его не выпустил.

В другом поединке этой группы "Ланс" сыграл вничью против нидерландского ПСВ. В состав французского клуба отличился Эли Бахи, а за нидерландцев гол забил Йоан Бакайоко.

После трех туров "Арсенал" лидирует в турнирной таблице группы B, набрав 6 очков. "Ланс" идет вторым с 5 баллами. Далее расположились "Севилья" и ПСВ - по 2 очка.

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