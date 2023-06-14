Сборная Украины сыграет первый официальный матч под руководством Сергея Реброва.

В пятницу, 16 июня, состоится поединок третьего тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором встретятся национальные сборные Северной Македонии и Украины.

Игра пройдет на стадионе "Тоше Проески" в Скопье.

Судить этот матч будет швейцарская бригада арбитров во главе с Лукасом Фендрихом. Помогать ему будут Стефан Де Алмейда и Йонас Эрни. Резервный арбитр - Алессандро Дудич.

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Сборные Северной Македонии и Украины сыграли по одному матчу в рамках квалификации чемпионата Европы-2024. "Сине-желтые" проиграли в гостях национальной команде Англии со счетом 0:2, а сборная Северной Македонии одержала победу над Мальтой (2:1).

Между собой сборные Украины и Северной Македонии в официальных турнирах встречались трижды, все три матча выиграли "сине-желтые". Дважды украинцы обыграли сборную Северной Македонии в рамках отбора на Евро-2016: 1:0 на своем поле и 2:0 в гостях. Еще одну победу "сине-желтые" одержали в групповом раунде финальной части Евро-2020. Тогда сборная Украины выиграла под руководством Андрея Шевченко со счетом 2:1.

Северная Македония - Украина: прогноз

Фаворитом этого противостояния, по мнению аналитиков, является команда Сергея Реброва.

На триумф сборной Украины принимаются ставки с коэффициентом 1,95. Победа Северной Македоинии - 4,30. Ничья - 3,45.

Букмекеры считают, что в этом матче не будет забито очень много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 - 2,28, тотал меньше 2,5 - 1,67.

Поставить на гол сборной Украины в поединке против Северной Македонии можно с коэффициентом 1,26.

Наиболее вероятным исходом встречи аналитики считают победу сборной Украины со счетом 1:0. На этот результат коэффициент 6,10.

Напомним, 12 июня сборная Украины сыграла контрольный поединок против национальной команды Германии. Игра завершилась вничью со счетом 3:3. Это был дебютный матч для Сергея Реброва на посту главного тренера "сине-желтых".

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