Сергей Сидорчук провел 77 минут на поле и был заменен.

Футболист сборной Украины Сергей Сидорчук впервые забил гол в составе новой команды - бельгийского "Вестерло".

32-летний полузащитник вышел в стартовом составе "Вестерло" на матч против "Левена" в 13-м туре чемпионата Бельгии. Сидорчук провел 77 минут на поле и был заменен.

На 69-й минуте Сидорчук поразил ворота соперника, поймав мяч и первым касанием слету попав в дальний угол. Также бывший "динамовец" заработал желтую карточку.

Его команда одержала победу со счетом 2:0 и набрала 10 очков. В турнирной таблице "Вестерло" занимает предпоследнюю строчку и борется за выживание в элитном дивизионе.

Напомним, что в сентябре Сидорчук после 10 лет в составе "Динамо" перешел в "Вестерло".

В эти выходные украинцы забивают в топ-чемпионатах: Виталий Миколенко отметился голом в поединке АПЛ против "Брайтона", а Виктор Цыганков и Артем Довбик забили "Осасуне" в зрелищном матче Ла Лиги.

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