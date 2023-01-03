"Ливерпуль" впервые с 1938 года проиграл "Брентфорду".

В понедельник, 2 января, состоялся первый матч 19-го тура чемпионата Англии по футболу. На стадионе "Брентфорд Коммьюнити" встречались "Брентфорд" и "Ливерпуль".

Поединок завершился сенсационной победой хозяев поля со счетом 3:1.

Счет был открыт на 19-й минуте - защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате отправил мяч в свои ворота после навеса Мбемо.

В конце первого тайма Йоан Висса укрепил преимущество "пчел". Мбемо набрал скорость на правом фланге и катнул мяч чуть назад на Матиаса Йенсена. Тот навесил справа в центр штрафной на Висса, который пробил головой в дальний угол.

Во втором тайме Алексу Окслейд-Чемберлену все же удалось сократить разницу на табло. Трент Александер-Арнольд здорово навесил справа в центр штрафной, где Окслейд-Чемберлен выиграл позицию и головой с близкого расстояния отправил мяч в левый угол ворот.

За шесть минут до конца основного времени Мбемо отправил третий мяч в сетку ворот "Ливерпуля".

Счет в этой игре мог бы быть и гораздо крупнее, однако судья отменил два гола "Брентфорда" после просмотра VAR.

"Брентфорд" - "Ливерпуль" - 3:1

Голы: Конате, 19 (аг), Висса, 42, Мбемо, 84 - Окслейд-Чемберлен, 50

"Брентфорд": Райя, Йоргенсен, Пиннок, Ми, Расмуссен, Йенсен (Дасилва, 74), Норгорд, Янельт (Годдос, 87), Генри (Серенсен, 90+6), Мбемо (Канос, 87), Висса (Льюис-Поттер, 74)

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк (Матип, 46), Цимикас (Робертсон, 46), Эллиотт (Кейта, 46), Фабиньо, Тьяго, Салах, Нуньес, Окслейд-Чемберлен (Джонс, 83)

Предупреждения: Йоргенсен - Эллиотт, Тьяго, Нуньес

Обзор матча:

Добавим, что в составе "Брентфорда" выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Однако на этот матч экс-игрок "Днепра-1" не попал в заявку.

Стоит отметить, что "Ливерпуль" проиграл "Брентфорду" впервые с 1938 года. Последний раз "красные" уступили "пчелам" 19 ноября 1938 года - тогда "Брентфорд" победил со счетом 2:1. С того времени клубы встречались восемь раз. Мерсисайдцы выиграли шесть матчей, два раза команды сыграли вничью.

Благодаря этой победе "Брентфорд" поднялся на седьмое место, заработав 26 очков. Команда Юргена Клоппа располагается на шестом месте в АПЛ после 17 игр. Она набрала 28 очков.

В следующем туре "Брентфорд" сыграет против "Борнмута", а "Ливерпуль" померяется силами с "Брайтоном". Оба матча запланированы на 14 января.

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