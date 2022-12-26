"Тоттенхэм" неожиданно потерял очки в поединке 17-го тура АПЛ с "Брентфордом".

В понедельник, 26 декабря, состоялся первый матч после паузы на ЧМ-2022 в чемпионате Англии по футболу. В рамках 17-го тура АПЛ встречались "Брентфорд" и "Тоттенхэм".

Поединок получился довольно зрелищным и завершился вничью со счетом 2:2.

Счет в игре был открыт на 15-й минуте встречи - голом в ворота "шпор" отличился полузащитник хозяев Витали Янельт. На 54-й минуте форвард "Брентфорда" Айван Тони забил второй мяч своей команды после передачи Кристиана Норгорда. Спустя 11 минут нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отыграл один мяч, а вскоре полузащитник сборной Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг сравнял счет в поединке.

"Брентфорд" - "Тоттенхэм" - 2:2

Голы: Янельт, 15, Тони, 53 - Кейн, 63, Хейбьерг, 75

"Брентфорд": Рая, Занка, Пиннок, Ми, Расмуссен, Йенсен (Годдос, 67), Норгорд (Дасилва, 82), Янельт, Генри, Мбемо (Висса, 82), Тони

"Тоттенхэм": Форстер, Танганга (Д. Санчес, 67), Лангле (Дэвис, 90+5), Дайер, Догерти, Биссума, Хейбьерг, Перишич, Кулусевски, Кейн, Сон

Предупреждения: Йенсен, Тони, Мбемо - Биссума

Обзор матча:

Отметим, что в составе "Брентфорда" выступает украинский полузащитник Егор Ярмолюк. Однако на этот матч экс-игрок "Днепра-1" не попал в заявку.

После 17-ти туров в активе "Тоттенхэма" 30 набранных очков. Команда Антонио Конте занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. "Брентфорд" заработал 20 очков и идет на 9-й позиции.

В следующем туре АПЛ "Брентфорд" сыграет против "Вест Хэма" 30 декабря, а "Тоттенхэм" 1 января уже следующего года померяется силами с "Астон Виллой".

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