Нидерланды начнут свой путь на ЧМ-2022 поединком против национальной команды Сенегала.

В понедельник, 21 ноября, в рамках первого тура группового раунда ЧМ-2022 по футболу сборная Сенегала сыграет против национальной команды Нидерландов.

Игра проходила в Дохе на стадионе "Эль-Туммама", вместимостью 40 000 зрителей.

Сборная Сенегала путевку в Катар завоевала в стыковых матчах третьего этапа отбора в Африке со сборной Египта. В первой игре дома египтяне выиграли со счетом 1:0. В ответной встрече победу с аналогичным счетом одержала сборная Сенегала. В результате спор решился только в серии пенальти. Со счетом 3:1 победил Сенегал.

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Подопечные Луи ван Гала обладателями билета в Катар стали по итогам основного европейского квалификационного турнира. Они в группе G финишировали на первом месте, оставив позади всех конкурентов.

В 10 матчах отбора "оранжевые" набрали 23 очка - 7 побед, 2 ничьи, 1 поражение.

В своей истории сборные Сенегала и Нидерландов никогда не встречались. В рейтинге ФИФА "оранжевые" идут на восьмой позиции, а представитель Африки - 18.

Сенегал - Нидерланды: прогноз

Фаворитом предстоящего матча аналитики считают сборную Нидерландов.

На победу нидерландцев букмекеры принимают ставки с коэффициентом 1,60. Ничья - 3,90. Успех сборной Сенегала оценивается коэффициентом - 6,80.

Наиболее вероятным исходом матча букмекеры считают победу нидерландцев со счетом 1:0. Коэффициент на данный исход - 5,20.

Сенегал - Нидерланды: трансляция

В Украине поединок сборных Сенегала и Нидерландов в прямой трансляции будет показывать только видеосервис MEGOGO. Также будет доступна прямая радиотрансляция игры в эфире Радио Проминь.

Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Также в записи этот матч покажут региональные каналы Суспильного и сайт Суспильне Спорт. Там поединок будет транслироваться в 23:55 по киевскому времени.

Добавим, что в воскресенье, 20 ноября, свой поединок этой группы сыграли сборные Эквадора и Катара, в котором первая команда одержала победу со счетом 2:0. Таким образом, сейчас южноамериканцы занимают первое место в группе А с 3 очками.

Напомним, финальная часть чемпионата мира в Катаре будет проходить с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Действующим победителем чемпионата мира является национальная сборная Франции, которая в финале ЧМ-2018 обыграла Хорватию.

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