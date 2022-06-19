Вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан рассказал о коллективном переходе сборников на украинский язык.

"В сборной, если посмотрите, то уже как минимум год разговаривают на украинском. Потому, что мы на Евро-2020 уже разговаривали, давали интервью на украинском языке. Уже по меньшей мере год, а то и больше. Между ребятами мы решили: когда ты приезжаешь в сборную, надо переходить на родную", - рассказал Бущан для программы "Денисов Time".