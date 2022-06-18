Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан поделился эмоциями от поездок в госпитали к раненым украинским военным.
Высказался Бущан в интервью для передачи "Денисов Time".
"Я уже не первый раз ездил. Мы ездили несколько лет назад. Война началась в 2014-м году, поэтому мы и в Киеве посещали. Каждый раз это тяжело, потому что ребята молодые, духом сильные, потому что они там (на фронте - прим.).
Трудно им смотреть в глаза. Они говорят: "Ребята, занимайтесь своим делом. Мы будем делать все для вас, а вы делайте работу так, чтобы нам за вас было не стыдно, чтобы мы радовались за вас". Трудно, конечно, но мы их поддерживаем, и они нас тоже", - сказал Бущан.
Напомним, что Георгий вместе с партнерами по сборной Украины 18 марта создал благотворительный фонд, который занимается гуманитарными и военными программами помощи.
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