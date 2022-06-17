Игорь Суркис недоволен тем, что многие агенты в трудное время пытаются увести юных талантов из "Динамо".

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о деятельности молодежной академии клуба во время войны.

Суркис признался, что многие агенты пытаются сделать так, чтобы молодые и перспективные футболисты "бело-синих" покинули клуб.

"На контрактах у нас в академии почти все ребята. Мы считаем их всех талантливыми. Но есть и суперталантливые. Они получают определенную зарплату, но она не меньше, чем минимальная у простых украинцев.

Я знаю разных агентов, не буду называть фамилии. Русскоязычные, например, работающие в Германии. Они пытаются звонить даже футболистам первой команды. Переманивают, там еще что-то.

Чтобы вы понимали, самое большое зло в футболе – это агенты.

Более того, есть профессиональные агенты, а есть те, которые хотят только заработать легкие деньги. Ну и испортить карьеру игрока", – рассказал Суркис в комментарии каналу "Бомбардир".

Президент "Динамо" также подтвердил, что киевскому гранду удалось вывезти за границу 4 молодежных группы. Некоторые из юниоров в возрасте до 17 лет сейчас в Польше, а некоторые - в Венгрии.

Напомним, киевское "Динамо" накануне узнало первого соперника в квалификации Лиги чемпионов. Подопечные Мирчи Луческу сразятся против турецкого "Фенербахче".

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