Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от поединка 5-го тура ЛЧ.

Наставник "Шахтера" Роберто Де Дзерби провел пресс-конференцию накануне матча 5-го тура Лиги чемпионов против миланского "Интера".

Слова итальянца приводит официальный Ютуб-канал донецкого клуба.

"Нам нужно начать с того, чтобы снова научиться выигрывать внутренние украинские трофеи, и потом провести Лигу чемпионов лучше, чем в этом году. Когда мы стараемся играть выше наших возможностей - мы много ошибаемся. Но не хочу сказать, что завтра мы будем жертвами. Мы попробуем сделать то же самое, что делали против "Интера" дома, что делали в Мадриде, и попытаемся реализовать свои шансы", - сказал Роберто.

"Завтра будет очень сложный матч со всех точек зрения, мы будем играть против сильной команды, на стадионе будет очень много людей, они будут очень заряжены, как это было и в воскресенье против "Наполи". Но мы хотим сыграть в свою игру и набрать очки, чтобы у нас оставалась надежда хотя бы на третье место в группе. Мы сделаем все возможное для этого", - добавил Де Дзерби.

Коуч "горняков" прокомментировал также кадровые потери:

"Не будет Алана Патрика, не будет Исмаили, посмотрим, успеет ли восстановиться Степаненко, он под большим вопросом. Без этих трех игроков у нас будет молодая команда, их заменят менее опытные игроки. Но наша идентичность останется такой же. Решение по составу я приму завтра".

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Интер - Шахтер: перед матчем

Положение команд в группе D после четырех туров: "Реал" - 9 очков, "Интер" - 7, "Шериф" - 6, "Шахтер" - 1.

Свой единственный балл в текущем турнире "горняки" взяли в первой игре с "Интером" - встреча в Киеве завершилась без забитых голов (0:0).

Любой результат матча, кроме победы, лишит "Шахтер" теоретических шансов на продолжение борьбы в еврокубках весной.

Перед игрой с "Интером" "Шахтер" в рамках УПЛ одолел "Рух". "Интер" перед матчем ЛЧ в Серии А нанес первое поражение в сезоне "Наполи" - 3:2.

Главным судьей на матч "Интер" - "Шахтер" назначен румын Овидиу Хацеган. При его судействе "горняки" выиграли пять матчей из пяти, включая домашнюю встречу с "Реалом" в ЛЧ 2020-2021.

Автор: Артем Будрин