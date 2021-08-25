Андрей Лунин также не сможет помочь украинской сборной в играх с Казахстаном и Францией.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщил официальный сайт "Реала".

Мадридский клуб не сообщил других подробностей.

Лунин был вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи, но теперь не сможет помочь "желто-синим".

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Он стал уже третьим вратарем, который не сможет приехать в сборную, после Георгия Бущана и Анатолия Трубина. Вратари "Динамо" и "Шахтера" получили травмы.

Ранее вместо них в украинскую сборную были вызваны вратарь "Шахтера" Андрей Пятов и голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык.

Сборная Украины: матчи в сентябре

Сборная Украины в сентябре проведет два отборочных матча чемпионата мира. 1 сентября Украина в гостях сыграет против Казахстана, а 4 сентября будет принимать Францию.

После трех матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 3 очка.

Также в сентябре "желто-синие" проведут контрольный матч против Чехии. Он запланирован на 8 сентября.

Автор: Антон Дударь