Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус.
Об этом сообщил официальный сайт "Реала".
Мадридский клуб не сообщил других подробностей.
Лунин был вызван в сборную Украины на сентябрьские матчи, но теперь не сможет помочь "желто-синим".
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Он стал уже третьим вратарем, который не сможет приехать в сборную, после Георгия Бущана и Анатолия Трубина. Вратари "Динамо" и "Шахтера" получили травмы.
Ранее вместо них в украинскую сборную были вызваны вратарь "Шахтера" Андрей Пятов и голкипер "Ворсклы" Дмитрий Ризнык.
Сборная Украины: матчи в сентябре
- Сборная Украины в сентябре проведет два отборочных матча чемпионата мира. 1 сентября Украина в гостях сыграет против Казахстана, а 4 сентября будет принимать Францию.
- После трех матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 3 очка.
- Также в сентябре "желто-синие" проведут контрольный матч против Чехии. Он запланирован на 8 сентября.